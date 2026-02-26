Juan Carlos består prøven med å avklassifisere dokumenter om kuppet i Spania i 1981

HQ

Den fullstendige avklassifiseringen av dokumenter knyttet til kuppforsøket i Spania 23. februar 1981 har ikke endret den etablerte historiske fremstillingen av Juan Carlos I's rolle, ifølge en rapport fra El Pais. De 153 dokumentene som er frigitt av Pedro Sanchez' regjering, tilfører ny kontekst, men gir ingen bevis for at monarken var involvert i planleggingen av opprøret.



Blant det mest oppsiktsvekkende materialet er et manuskript som ble funnet hjemme hos oberstløytnant José Crespo Cuspinera, som knyttes til senere kupplaner. Teksten kritiserer det den kaller feilen ved å "la bourbonerne gå fri", og beskriver kongen som en figur som skal "styrtes og ødelegges", noe som gjenspeiler splittelsen i deler av militæret.

Andre dokumenter rekonstruerer, minutt for minutt, hendelsene i Zarzuela-palasset etter at oberstløytnant Antonio Tejero stormet parlamentet. De viser at kongen raskt valgte å forsvare den konstitusjonelle ordenen og forberedte sin TV-tale, som ble sendt kort etter midnatt, og som viste seg å være avgjørende for å stanse opprøret.



Akterne beskriver også anspente meningsutvekslinger med høytstående offiserer, deriblant general Alfonso Armada og general Jaime Milans del Bosch, og avslører fortsatt uro i deler av de væpnede styrkene i månedene som fulgte. Men, som forfatteren Javier Cercas har hevdet, forsterker det nylig offentliggjorte materialet oppfatningen om at selv om kongen gjorde politiske feiltrinn, handlet han til syvende og sist for å stoppe kuppet snarere enn å støtte det.