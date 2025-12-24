Juan Carlos Ferrero er såret etter bruddet med Carlos Alcaraz: "Kanskje det kunne ha blitt løst hvis vi hadde satt oss ned og snakket sammen"

HQ

En uke etter at det ble kjent at Carlos Alcaraz og treneren Juan Carlos Ferrero gikk fra hverandre, ble det slutt på et syv år langt og svært vellykket samarbeid, der Alcaraz vant seks Grand Slam-titler og endte året som nummer 1 i verden to ganger (alt dette før han fylte 23 år). Mye har blitt sagt om årsakene bak bruddet, og for første gang har Juan Carlos Ferrero snakket med den spanske avisen Marca for å fortelle sin versjon av historien.

"Alt så ut til å gå bra til å begynne med", sa Ferrero. "Når et år er over, er det visse ting som må gjennomgås når det gjelder kontrakter. Og som med alle nye kontrakter var det visse ting vi var uenige om. Som med alle kontrakter trekker den ene siden i én retning og den andre i en annen. Carlos' leir tenker på hva som er best for ham, og min tenker på hva som er best for meg".

"Det var visse spørsmål som begge parter var uenige om. Kanskje kunne de ha blitt løst hvis vi hadde satt oss ned for å snakke sammen, men til slutt gjorde vi ikke det, og vi bestemte oss for ikke å fortsette", innrømmet Ferrero. Det ble rapportert at Ferrero kun fikk 48 timer på seg til å velge mellom å ta det eller la være.

Ferrero sa imidlertid at det ikke var på grunn av økonomiske uenigheter, og avviste fullstendig ryktene om at de brøt på grunn av uforenligheten mellom deres potensielle "rivaliserende" tennisakademier (Ferrero har ett, og Alcaraz åpnet et nytt som bærer hans navn i Murcia). "Det er punkter jeg ikke vil gå i detalj om, men vi var uenige om dem, og til slutt gikk vi hver vår vei".

Ferrero trenger litt tid til å komme seg, han er fortsatt skadet

Ferrero roste Alcaraz i intervjuet, og sa at de aldri hadde hatt noen krangel i løpet av året. "Jeg kan ikke si at det har vært noe negativt. Min erfaring som Carlos' trener har vært veldig positiv. Vi har begge vært heldige fordi han fant noen som kunne veilede ham i utviklingen hans, noen med erfaring fra tennisverdenen som kunne lære ham så mye. Og jeg har vært heldig som fant noen som kunne lære seg alt vi prøvde å lære ham i et så raskt tempo, lynraskt. Da jeg kom hit, var han en spiller med imponerende tekniske, fysiske og mentale evner, og sammen, som et team, har vi vært i stand til å hjelpe ham med å forbedre seg."

Han innrømmer imidlertid at han er "såret" for øyeblikket, og at de begge trenger litt tid til å fordøye bruddet. "Mest av alt vil det vel også gjøre vondt når jeg ser ham spille i turneringer. Det er mange felles opplevelser som spiller inn der. Jeg tror det kommer til å ta litt tid." Men det blir vanskelig for ham å la være å se kampene, sier han, og han tror fortsatt at han kan bli den beste gjennom tidene.

Til slutt legger han til at han ikke tenker på å ta andre jobber for øyeblikket. "Jeg vurderer ingen andre alternativer for øyeblikket, for jeg trenger to-tre måneder med fred og ro og for at smertene skal avta".