Juan Martín del Potro avslører hvordan livet hans har vært siden han ble skadet og takker Djokovic

Juan Martín del Potro, tidligere ATP nr. 3 i 2018 og vinner av US Open i 2009, en av de eneste tennisspillerne som kunne konkurrere med Rafa Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic under "de tre store"-æraen, sluttet å spille tennis i 2022.

Den 36 år gamle argentineren har ikke spilt siden, til tross for mislykkede comebacker, og annonserte nylig en avskjedskamp mot sin største rival/venn Novak Djokovic i Buenos Aires, søndag 1. desember.

Del Potro har lidd av flere kneskader i løpet av karrieren, og dagen etter sin siste kamp mot Federico Delbonis i 2022 gjennomgikk han sin femte operasjon. Han håpet å bli frisk og spille igjen, men det skjedde aldri. Livet hans har vært preget av konstante smerter siden.

I en lang, emosjonell video forteller del Potro hvordan "livet hans har vært et mareritt", og at han ikke kan leve et normalt liv: Han tar piller mot smerter og angst, lider hver gang han går opp i stjernehimmelen, og det gjør det selvsagt umulig for ham å spille tennis.

"Det finnes leger som sier at jeg kan sette inn en protese og få tilbake en viss livskvalitet. Men andre sier at jeg er for ung for en protese. De sier at jeg må vente til jeg er 50 år. Men siden jeg er 31 år gammel kan jeg ikke løpe, jeg kan ikke gå i trapper, jeg kan ikke sparke en ball, jeg har aldri spilt tennis igjen. Må jeg vente 15 år til med dette så jeg kan leve noenlunde bra når jeg er 60?"

Del Potro møter Djokovic igjen for siste gang på en tennisbane denne søndagen

Del Potro har begynt å trene og er på diett, "Jeg ønsker å ankomme på best mulig måte, men dette er et arrangement for å si farvel, det er ingen vei tilbake nå, og Djokovic var veldig sjenerøs med å akseptere".

"For meg, mer enn det personlige øyeblikket, vil jeg at han skal få mye kjærlighet fra folket og de argentinske fansen. Og hvis jeg i en, to eller tre timer kan få litt fred med beinet mitt og nyte det på tennisbanen, ville det vært vakkert."