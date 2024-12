Juan Martín del Potro takker Djokovic etter den rørende avskjedskampen i Argentina

HQ

Juan Martín del Potro, en av de største tennisspillerne i moderne tid, i stand til å utfordre de "tre store" (Federer, Nadal og Djokovic) og vinner av US Open i 2009 og to OL-medaljer, har hatt en dramatisk avslutning på karrieren. Den argentinske spilleren pådro seg flere kneskader, inkludert en i 2022, som hindret ham i å spille profesjonelt igjen.

Etter å ha fortalt sin historie i en emosjonell video, bestemte Del Potro seg for å ha en "Last Challenge", en vennskapskamp med Novak Djokovic i Tandil, Buenos Aires, sist søndag, som Del Potro vant 6-4, 7-5, og mottok stående applaus fra alle, inkludert de to spillerne, som gråt flere ganger.

"Jeg er takknemlig for å kunne spille med min venn, med en stor person og en stor spiller, i tillegg til en stor rival. Det er en veldig spesiell dag for meg også, sa Djokovic. "Jeg kjenner ingen som ikke elsker Juan Martin del Potro. Alle elsker ham veldig høyt.

Noen dager etter den emosjonelle hendelsen delte Del Potro en melding på sosiale medier der han takket Djokovic for muligheten til å spille en siste tenniskamp.

Del Potro setter pris på at Djokovic aksepterte tilbudet om å spille avskjedskampen hans da han først sa det til ham i Miami, "til tross for din vanskelige sesong". "Fra det øyeblikket til den dagen du forlot landet mitt, viste du en generøsitet som jeg aldri vil glemme".

"Du forsto og forstod situasjonen jeg var i, og du var den beste følgesvennen, på og utenfor banen, for å gjøre en avskjed til virkelighet som jeg ikke kunne ha forestilt meg i mine villeste drømmer."

"Din tilstedeværelse gjorde ikke bare denne begivenheten uforglemmelig for meg og familien min, men den overgikk tennissporten. Et helt land kunne nyte og bli rørt av deg, og det var tydelig at du ikke bare er den største i idrettens historie, men også i livet", la han til og takket ham på vegne av hele Argentina.