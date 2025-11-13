Juan Ponce Enrile går bort, 101 år gammel

HQ

Juan Ponce Enrile, en av de mest varige og kontroversielle skikkelsene i filippinsk politikk, er død i en alder av 101, bekreftet datteren hans torsdag.

Enrile var en Harvard-utdannet jurist, og tjente under åtte presidenter, inkludert den nåværende lederen, Ferdinand Marcos jr., som han jobbet som presidentens juridiske rådgiver for frem til sin død.

Fra Marcos' allierte til folkemaktrevolusjonen

Han ble en fremtredende person under Ferdinand Marcos sr.s styre , og hadde flere nøkkelposisjoner, blant annet som forsvarsminister. Enrile spilte en avgjørende rolle under unntakstilstanden i 1972, en av de mørkeste periodene i Filippinenes historie, før han som kjent brøt med Marcos i 1986.

Hans avhopp bidro til å utløse Folkemaktrevolusjonen, som gjorde slutt på Marcos' diktatur og gjenopprettet demokratiet under President Corazon Aquino. Enrile satt deretter i begge kamrene i Kongressen, noe som markerte en politisk karriere som strakte seg over mer enn seks tiår.