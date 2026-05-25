Judas kan bli forsinket til tidlig 2029

Da Take-Two slapp sin kvartalsrapport i forrige uke ble overskriftene dominert av nyheten om at lanseringsdatoen for Grand Theft Auto VI i november er hugget i stein, samt de fenomenale salgstallene for Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2. Rapporten inneholdt imidlertid mer interessant informasjon enn som så.

Reddit-brukere påpeker nå at Ken Levines (skaperen av Bioshock) kommende spill, Judas, ser ut til å ha blitt forsinket internt. Det har ikke hatt en utgivelsesdato før, men har blitt vist i trailere flere ganger, og mange forventet at det skulle bli utgitt sent i år eller muligens i 2027. Men det ser ut til at det ikke vil være tilfelle, og nå sies det å bli utgitt mellom 1. april 2027 og 31. mars 2029.

Det er en veldig bred tidsramme, noe som sannsynligvis indikerer at utgivelsen rett og slett blir skjøvet tilbake. Hvis det ikke dukker opp på noen av de mange spillhendelsene som finner sted i begynnelsen av juni, kan vi anta at forsinkelsen dessverre er en realitet.