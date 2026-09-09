Judas, Prestasjonslistene for Persona 6 og Shrek har lekket via Steam

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En massiv lekkasje på Steam har avslørt dusinvis av prestasjonslister for spill som ennå ikke er utgitt, inkludert store titler som Persona 6, Kingdom Hearts IV, Mega Man: Dual Override og flere. Noen av spillene er ennå ikke annonsert, mens andre i stor grad har vært innhyllet i mystikk frem til nå.

Lekkasjene er tilgjengelige via Exophase, men Gematsu klarte å få tak i en liste over alt som var omtalt i dem. Det er usannsynlig at Exophase kommer til å la disse ligge lenge, ettersom tråder på ResetEra allerede påpeker at de er blitt fjernet. I skrivende stund er de fortsatt tilgjengelige, men dette vil kanskje ikke vare lenge. Når det gjelder opprinnelsen til lekkasjen, anses den som en tabbe fra Valves side, ettersom eieren av Exophase kommenterte at «en rekke spill som burde vært private, er tilgjengelige via API-et akkurat nå, og det er derfor de ble skannet inn på nettstedet.»

Noen av prestasjonslistene, som den for Ken Levines « Judas, inneholder bare en eller to eksempler på prestasjoner som plassholdere, noe som ikke avslører mye om historien eller hva vi kommer til å gjøre i spillet. Andre, som listene for Persona 6, inneholder mye mer informasjon. Prestasjonslisten for Kingdom Hearts IV avslører nye verdener, så hvis du ikke vil få disse spoilet, må du kanskje holde deg unna sosiale medier en stund.

Andre uannonserte spill har ved en feiltakelse blitt avslørt gjennom dette lekkasjen, som et uannonsert Nickelodeon-spill, en uannonsert «The Walking Dead Collection» fra Telltale Games, et uannonsert Tetris-spill og et uannonsert Rurouni Kenshin-spill. En personlig favoritt er det som ser ut som en Steam-port av «Shrek 2, siden jeg kjenner igjen den grafiske stilen og navnene på områdene fra GameCube-klassikeren.