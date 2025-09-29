Judas Priest hyller Ozzy Osbourne med veldedighetsversjon av War Pigs

HQ

Selv om Ozzy Osbournes død var en svært trist affære, kan man ikke nekte for at mørkets fyrste fikk en av tidenes største avskjeder. Kort tid før han gikk bort, var han hovedattraksjonen på en massiv veldedighetskonsert i hjembyen Birmingham, der utallige rock- og metallegender gikk på scenen og samarbeidet om en konsert uten sidestykke, alt til ære for Ozzy og bandet hans Black Sabbath.

Nå ønsker et annet berømt metalband å hylle Ozzy og Black Sabbath ved å gi ut en veldedighetssingelversjon av den berømte sangen War Pigs. Alle pengene som singelen genererer vil bli sendt til veldedige organisasjoner som ønsker å ta vare på og hjelpe de som lider av Parkinsons sykdom, en sykdom som Ozzy hadde kjempet mot i mange år, og som Black Sabbath-medlemmet Glenn Tipton siden også har blitt diagnostisert med.

Ifølge BBC News medvirker Tipton til og med i denne veldedighetssingelen, der han låner ut sine gitartalenter til låten, mens Ozzys originale stemme og lyd også brukes til alternative linjer i sangen.

Du kan lytte til en snutt av låten nedenfor, og du finner den også på de fleste store musikkstrømmetjenester.

https://x.com/judaspriest/status/1971560395979796815