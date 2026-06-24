Jude Bellingham ble kåret til kampens beste spiller i 0–0-kampen, men sa at prisen burde ha gått til en ghanesisk spiller

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Jude Bellingham ble kåret til kampens beste spiller etter den skuffende 0-0-kampen mot Ghana, en kamp som var spesiell for Bellingham, da han, 22 år og 359 dager gammel, ble den yngste spilleren som har nådd 50 landskamper for England. Midtbanespilleren, som ble byttet ut etter 72 minutter, sa at han ikke fortjente prisen og at den burde ha gått til en ghanesisk spiller.

«Jeg fortjente den ikke, for å være ærlig», sa Bellingham i blandingssonen. «Den burde ha gått til en av gutta deres som forsvarte seg så bra. Jeg hadde et par øyeblikk, det var vanskelig å komme inn i kampen, og jeg er takknemlig for alle som stemte, men den burde nok ha gått til en av gutta deres, så all ære til dem».

«Jeg tror de spilte for uavgjort, siden det ville ha sikret dem avansement, og de gjorde en flott jobb».

England ligger på toppen av gruppe L med 4 poeng og +2 i målforskjell, og uavgjort mot Panama, som allerede er slått ut, vil være nok til å sikre kvalifisering. Det er nesten umulig å bli slått ut (de måtte lide et enormt nederlag mot Panama for å bli et av de fire dårligste lagene på tredjeplass), men den kampen var, som BBC uttrykker det, en «realitetssjekk» for en av favorittene til å vinne VM.

«Det er jo andre-kamp-feber, ikke sant?», spøkte Bellingham. «Med England handler det alltid om å vinne den første kampen, spille bra, og så spille uavgjort i den andre». Til slutt sa han til fansen: «Jeg vil si: hold dere rolige; vi tenker allerede på neste kamp», samtidig som han kort svarte på et spørsmål om den nye Real Madrid-treneren, José Mourinho: «Mourinho er en topptrener, jeg er veldig glad».