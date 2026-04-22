Jude Bellingham kjøper minoritetsandel i et cricketlag i Birmingham, han følte han "skyldte byen"

HQ

Jude Bellingham har kjøpt en minoritetsandel i et cricketlag, Birmingham Phoenix, som spiller i The Hundred, en profesjonell cricketliga i Storbritannia som ble opprettet i 2021. Bellingham har kjøpt 1,2 % av franchisen, til en verdi av nærmere 1 million pund, ifølge BBC Sport, og sa at han følte han skyldte byen noe.

Den engelske landslagsspilleren og Real Madrid-midtbanespilleren startet karrieren i Birmingham City i 2019/20-sesongen, før han ble signert av Borussia Dortmund i 2020. "Jeg er veldig takknemlig for hva hele Birmingham by har gjort for meg. Jeg elsker cricket også, så da jeg fikk muligheten til å bli involvert, tenkte jeg meg ikke om to ganger, så jeg er veldig glad for å være om bord.

Jeg føler at jeg skylder byen noe. Akkurat nå er det vanskelig med tanke på hvor opptatt jeg er med fotballen, men hvis det er en måte jeg kan hjelpe på, så vil jeg gjøre det, og dette føles som en god måte."

Birmingham Phoenix eies i dag av Warwickshire County Cricket Club, en av de største cricketklubbene i England, med 51 % av klubben, og av en amerikansk investeringsgruppe, Knighthead Capital Management, som eier 49 %, og som også eier fotballklubben Birmingham City. Bellingham har tatt 0,6 % fra hver av partene, slik at Warwickshire nå eier 50,4 % av Phoenix.

"Jeg var heldig som vokste opp og hadde muligheten til å spille cricket og fotball, men noen barn har ikke den muligheten. Det er viktig at hvis jeg kan engasjere meg i noe som dette for å sette søkelyset på en mulighet for barn, så er det enda bedre", la Bellingham til.

The Hundred Cricketligaen, som har fått navnet sitt fordi den bruker cricketformatet 100-ball, består av åtte franchiser med herre- og damelag, og har blitt spilt hvert år siden 2021 mellom juli og august.