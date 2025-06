Jude Bellingham klager over fotballbanene i USA: "Det er tøft for knærne"

HQ

Jude Bellingham, som scoret det første målet mot Pachuca i Real Madrids første seier i klubb-VM forrige søndag, har en del å utsette på fotballbanene i USA (eller i hvert fall de han har spilt på, Bank of America Stadium i Charlotte, North Carolina, og Hard Rock Stadium i Miami).

Da han snakket med pressen etter kampen, sa han at banene "ikke er gode i det hele tatt". "Den holder ballen oppe. Ballen spretter nesten ikke. Det er tøft for knærne også", og la til at han håper problemet er løst før neste års VM. "Det er viktig at vi beskytter spillerne, samtidig som vi gir fansen en god forestilling og flotte kamper".

Tilstanden på fotballbanen er et annet problem, men det som bekymrer spillerne mest, er varmen: For at kampene skal kunne sees i Europa, der mange av fansen kommer fra, spilles kampene svært tidlig på ettermiddagen, noen ganger til og med midt på dagen, noe som ville vært utenkelig i hjemlige turneringer.

Noen steder kan varmen komme opp i 38 ºC, og sommerstormer kan tvinge frem forsinkelser, som i kampen mellom Benfica og Auckland City, med en halvtidspause som varte i to og en halv time... Fire kamper i klubb-VM har allerede blitt forsinket på grunn av været...

Klubb-VM avslutter gruppespillet. Her kan du sjekke tidspunktene for alle kampene som skal spilles denne uken og inn i åttendedelsfinalene.