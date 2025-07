Jude Bellingham legger ut første oppdatering etter skulderoperasjon, og vil være på sidelinjen i tre måneder

HQ

Jude Bellingham har lagt ut en oppdatering etter sin skulderoperasjon. Spilleren pådro seg en luksasjon i venstre skulder i november 2023, for 20 måneder siden, men utsatte operasjonen på grunn av sine plikter med Real Madrid og England. Men han kunne ikke utsette det lenger.

"Takk til Andrew Wallace & Susan Alexander, teamet deres og alle på Fortius Clinic for operasjonen og gjestfriheten. Til Ivan Ortega og dr. Leyes for at de reiste for å støtte oss. Og til slutt, til alle andre for alle lykkeønskninger og kjærlighetshilsener. Prosessen med å komme tilbake har allerede startet, vi ses snart."

"Snart" vil være rundt 10-12 uker. Det betyr at han ikke forventes å slutte seg til Real Madrid før i oktober 2025, og mangler rundt to måneder av konkurransen. I tilfelle du lurer på, forventes han å komme tilbake før neste Clásico, 25.-26. Oktober. Xabi Alonso må finne ut hvordan han skal kompensere for det midlertidige tapet av en av lagets viktigste spillere, som nesten spilte hvert minutt i startoppstillingen, i hvert fall med Ancelotti.

Real Madrid og England midtbanespiller gikk inn i kirurgi samtidig som EA Sports avslørte at Bellingham igjen vil pryde forsiden av EA Sports FC 26... selv om han vil være sammen med Jamal Musiala, fra Bayern München. Dessverre vil ingen av dem være aktive når spillet lanseres 27. august, ettersom Musiala pådro seg en forferdelig skade under Club World Cup, og vil være ute i månedsvis.