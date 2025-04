Jude Bellingham mener Real Madrid var heldige, "Arsenal kunne hatt mye mer"

HQ

Etter 3-0-tapet på Emirates Stadium i går kveld, sa Jude Bellingham at Real Madrid var "heldige som slapp unna med tre mål". Real Madrid led et av sine verste tap i Champions League i kvartfinalen mot Arsenal, og følelsen var at det kunne ha vært verre. Den engelske midtbanespilleren skal ha sagt at de kan prise seg lykkelige for at de "bare" fikk tre scoringer, at Arsenal kunne hatt langt flere, og han knytter tirsdagens kamp til "det som har skjedd med oss hele sesongen, men mot Arsenal er det på en større skala", via Fabrizio Romano.

En scoring av Declan Rice og et avsluttende mål av Mikel Merino med assist fra Myles Lewis-Skelly avgjorde kampen for de nåværende tittelforsvarerne, som ble slått av Arsenal i alle kategorier, inkludert ballbesittelse og skudd.

Madrid-trener Carlo Ancelotti mener at årsaken var at "det var ingen kollektiv reaksjon" spillerne hans prøvde å gjøre ting individuelt, og han så ikke den reaksjonen han forventer fra laget etter målene i andre omgang.

Han mener imidlertid at "merkelige ting har skjedd på Bernabéu", og at de må prøve å komme tilbake fra 3-0 i andre omgang. "Vi kommer til å trenge noe utrolig spesielt, noe sprøtt", legger Bellingham til, "men hvis det er ett sted hvor sprø ting kan skje, så er det hjemme hos oss."