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England har slått medarrangøren Mexico i åttendedelsfinalen i VM og skal møte Norge i kvartfinalen: en duell mellom to av turneringens beste målscorere: Erling Haaland, med syv mål i dette VM, inkludert to mot Brasil, og Harry Kane, med seks mål, inkludert ett i kampen mot Mexico.

Men det var Jude Bellingham som nok en gang stjal showet, da han to ganger på to minutter fant veien forbi den meksikanske målvakten for første gang i dette VM, noe som gir ham fire mål og én målgivende pasning i turneringen... og tre utmerkelser som «Man of the Match» i fem VM-kamper. Han klarerte også avgjørende i tilleggstiden, noe som hindret Mexico i å utligne kampen igjen.

Til tross for resultatet måtte England holde stand det meste av andre omgang med ti spillere, etter at Jarell Quansah fikk rødt kort (noe som gjør ham utilgjengelig for neste kamp, i henhold til FIFA-reglene – de samme reglene de ser ut til å tøye når de blir presset av Trump...).

Foulen til Quansah var åpenbar, men straffen som ble dømt mot dem var ikke det, ifølge trener Thomas Tuchel, som sa at «dommerne rett og slett ikke er gode nok», mens Bellingham nektet å uttale seg om dommeren «fordi han ønsker å spille i neste kamp».

Kampen mellom Norge og England spilles neste lørdag, 11. juli, kl. 23.00 CEST, 22.00 BST.