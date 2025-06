Jude Law kjemper med et stjernelag i Ron Howards Eden

Thrillerfans vil snart kunne gå på kino for å se et helt nytt prosjekt fra regissør Ron Howard. Filmen, som går under navnet Eden, handler om en gruppe fremmede som bestemmer seg for å bosette seg på en avsidesliggende og isolert øy, et sted som virker vilt og farlig, men som snart viser seg å være en grobunn for svik og forræderi.

Eden Filmen har premiere på kino den 22. august i år, og i hovedrollene finner vi Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Bruhl og Sydney Sweeney. Mens vi venter på en full trailer, har produksjonsselskapet Vertical avslørt en kort teaser som ser ut til å vise de Armas' rollefigur trekke i noen tråder og så tvil i hodet på resten av nybyggerne.

Se traileren og sammendraget nedenfor.

"Den sjokkerende sanne historien om en gruppe outsidere (Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney) som slår seg ned på en avsidesliggende øy, men oppdager at den største trusselen ikke er det brutale klimaet eller det dødelige dyrelivet, men hverandre."