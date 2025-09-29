Judy Hopps og Nick Wilde gjør opprør mot orden i den siste traileren til Zootopolis 2

HQ

Vi har måttet vente i mange år på fortsettelsen av historien om den ferske politikaninen Judy Hopps og den rampete reven Nick Wilde i Zootropolis, og nå er det bare to måneder til Zootropolis 2 slippes den 26. november.

Disney ville ikke vente lenger med å vise oss den siste traileren før premieren, og nå har vi fått den. Den oppdaterer oss med det vi mer eller mindre allerede vet om oppfølgeren: Hopps og Wilde jobber sammen i Zootropolis-politiet som en enhet, selv om deres suksesser etter å ha satt den tidligere borgermesteren bak lås og slå i originalfilmen har vært heller magre. Men nå oppstår en ny mulighet når en slange, et dyr som er bannlyst fra byen, dukker opp fra ingensteds, og det ser ut til at en konspirasjon fra oven igjen truer alt dyreliv, med mindre dette paret av lodne politimenn kan redde dagen.

Sjekk ut den endelige traileren for Zotropolis 2 nedenfor.