Judy og Nick går undercover i den første traileren til Disneys Zootopia 2

Disney og Walt Disney Animation Studios lovet å vise frem en første trailer for Zootopia 2 i dag, og det er nettopp det som nettopp har debutert. I forkant av at filmen kommer på kino 26. november, har den første traileren nettopp debutert og avslørt hva vi kan forvente av handlingen i denne etterlengtede oppfølgeren.

Det viktigste å legge merke til er at Ginnifer Goodwins Judy Hopps og Jason Batemans Nick Wilde denne gangen skal gå undercover for å følge sporet av et lyssky reptil, et eventyr som tar paret til helt nye områder og deler av byen. Denne nye saken setter det uortodokse parets bånd på prøve som aldri før, og de må overvinne nye utfordringer og trusler i jakten på sannheten.

Det fulle sammendraget forklarer: "I Walt Disney Animation Studios' "Zootopia 2" kommer detektivene Judy Hopps og Nick Wilde på sporet av et mystisk reptil som ankommer Zootopia og snur opp ned på pattedyrmetropolen. For å løse saken må Judy og Nick gå undercover til uventede nye deler av byen, der deres voksende partnerskap blir satt på prøve som aldri før."

Zootopia 2 blir regissert av originalens Jared Bush og Byron Howard, og Bush har også skrevet manuset, mens Encantos Yvett Merino produserer filmen.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor.