Juice Wrld debuterer med en ny låt for første gang på Fortnite denne helgen

Fortnite Remix: The Finale har virkelig blitt et flott sted å oppleve og nyte opptredener fra noen av de største stjernene rundt om i verden. I årenes løp har vi sett Ariana Grande, Eminem, Marshmello, Metallica og mange flere, og senere denne uken blir det nok en gang en stor konsert.

Den er kjent som Remix: The Finale, og vil se Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice, og Juice Wrld alle opptre, og sistnevnte vil til og med bruke showet som et sted å debutere et aldri før sett spor. Vi har ikke fått vite så mye om denne låten, men Epic Games bekrefter også at musikkvideoen vil slippes etter showet.

Når det gjelder når showet holdes, er Remix: The Finale planlagt til 30. november kl 19:00 GMT / 20:00 CEST. Du vil kunne se det i spillet på Fortnite.

