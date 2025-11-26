Julegaveguide 2025: Finurlige og unike alternativer for deg som er på jakt etter ideer

HQ

Julen og høytiden kan være en stressende tid på året av mange ulike grunner. Familiedynamikk, budsjettstyring, reiser, finne tid til å gjøre alt, matlaging... Det er mye som kan ta tid, så la oss prøve å hjelpe deg litt på vei ved å komme med gaveideer som du kanskje ikke har kommet over ennå.

Til gameren i livet ditt...

Å kjøpe til en gamer er et minefelt i disse dager, ikke minst på grunn av plattformalternativene og begrensningene, men også fordi det er veldig vanskelig å si hva noen ønsker seg (eller trenger) uten å spørre om detaljer fra dem ... og det ødelegger overraskelsen, ikke sant? Derfor har vi noen ideer som forhåpentligvis vil løse krisen din.

Til å begynne med, hvis du er ute etter å gjøre et brak, hvorfor ikke ta en Playdate eller en Analogue -konsoll? Førstnevnte er en helt unik og ny mini-enhet som spiller sine helt egne typer spill på sine egne måter, takket være sin merkelige sveivinngangsteknikk. Disse dingsene har vært et mareritt å få tak i i årevis, men nå har produsenten Panic et overskudd klart til jul, så det kan være en god løsning på problemet ditt.

Dette er en annonse:

For å holde oss til konsolltemaet, la oss hoppe over til Analogue, som har gitt klassiske konsoller en gjenfødelse i moderne kolleger som ser slanke og fantastiske ut mens de har alle de samme tilkoblingsverktøyene. Den største haken med Analogues dingser er at lagerbeholdningen alltid er begrenset, noe som betyr at du kan være begrenset til den NEC-inspirerte Duo, den Game Boy-lignende Pocket, og den Nintendo 64-baserte 3D. Hvis du får tak i en enhet, vil den utvilsomt overraske mottakeren.

Til slutt, hvis du vil ha noe til en retrofan som kanskje ikke har så mye tid til å spille i disse dager, men som elsker å sette seg ned og sette pris på en øl eller et glass whisky, hvorfor ikke ta turen til Ataris butikk for å finne alternativene Joystick Decanter Set og Beer Glass. Disse er elegante og elegante nok til å stå fremme i hjemmet ditt, samtidig som de utstråler den perfekte mengden barnlig nostalgi. De passer også perfekt sammen med noen av de andre godbitene som tilbys, som en 3D-veggkunst med kassetter eller et Asteroids arkadekabinett, med det (store) forbeholdet at sistnevnte koster £5 000...

Dette er en annonse:

Utover dette, og hvis du vil være på den sikre siden, er det ingen skade i å kjøpe gavekort til den plattformen som gavemottakeren din bruker mest, da det i det minste gir dem muligheten til å kjøpe det de vil ha, og reduserer sannsynligheten for at du bruker penger på noe de allerede eier. Pinlig...!

Til den kinointeresserte i ditt liv...

Når det kommer til å finne gaver til film- og TV-fans, er The Noble Collection et av de sikreste og førstevalget. Dette er stedet å gå hvis du vil ha replikalignende gjenstander av høy kvalitet basert på en rekke ulike franchiser og IP-er. Totalt kan du finne produkter rettet mot The Lord of the Rings, Game of Thrones, DC, Jurassic Park, Jumanji, Star Trek, Wicked, Minecraft, , , , og mer, men stedet som The Noble Collection virkelig skinner er uten tvil i Wizarding World of Harry Potter. Hvis du har en Potterhead i livet ditt, kan du dra dit, da du ikke vil bli skuffet.

"Det der burde høre hjemme på et museum!" Beklager Indy, ikke disse godbitene. Hvis du har noen som elsker Indiana Jones -filmene og det bredere universet, og ønsker å gi dem noe spesielt som er så autentisk som det går an å få det, er The Indiana Jones Store stedet å besøke. Her kan du kjøpe utstyr i filmkvalitet, blant annet fedoraer, skinnjakker, håndlagde skjorter, skinnvesker, bukser med passform og selvfølgelig til og med en oksepisk. Det er massevis av godbiter som tilbys, og alt er stilig og av høy kvalitet, perfekt for en Indy-fan.

Til slutt, for samleren i livet ditt, er At The Movies et sted som tilbyr ekte og originale filmplakater som har blitt bevart som kunstverk. Vi snakker om originale plakater fra den gang filmene kom på kino, noe som betyr at det er noen virkelige godbiter her som kan være svært personlige hvis du vet at noen elsker en bestemt film. Hvis du er ute etter et stykke historie, er dette stedet å besøke.

For bokormen i livet ditt...

Ingenting viser at du bryr deg om noen mer enn en gave som er skreddersydd til deres interesser, så hvis du har en bokelsker på handlelisten, hvorfor ikke gi dem noe av høy kvalitet, som er spesielt og minneverdig. Folio Society tar tonnevis av klassiske og populære moderne bøker og gir dem en fantastisk touch-up i form av slående og minneverdige samleutgaver. Du kan få et bredt utvalg av bøker her, det være seg klassisk litteratur fra Charles Dickens eller Mary Shelley, mer moderne hits fra James Clavell eller William Gibson, og til og med tegneseriesamlinger skreddersydd til Marvel og DC legender som Spider-Man og Batman. Disse bøkene er ikke billige, men de er omtrent så eksklusive og unike som en bok kan bli, noe som gjør dem til perfekte alternativer for den som er spesielt glad i en bestemt forfatter eller historie.

Og hva med alle som ønsker å fange et stykke historie? Historic Newspapers er et flott alternativ, da de tilbyr massevis av bøker og samlinger som er tematisert til verdens- og politiske hendelser, underholdning og musikk, sport, historie og mer. I hovedsak er dette detaljerte og høykvalitets salongbordsbøker som uten tvil vil holde oppmerksomheten til en gave mottaker hvis du snapper et element som gjenspeiler deres interesser.

Til den teknologi-interesserte i livet ditt...

Til å begynne med vil vi foreslå at du går til vår dedikerte videokategori for maskinvare og legger merke til Quick Look -serien, som er stappfull av interessante alternativer. Utover dette kan teknologi imidlertid være en vanskelig kategori å gi bort gaver i, for det er ikke ofte du finner noe som er i nærheten av å være rimelig, med mindre budsjettet ditt kryper inn i smarttelefonområdet... Vi har likevel noen ideer.

Først ut er Statik, som tilbyr alle slags fantastiske og utrolige alternativer for kabling og lading. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men gaver som kan brukes og tas med ut i den virkelige verden er like ettertraktet, så en hendig Snap-N-Charge eller en HyperMount kan komme langt for mange.

HQ

I tråd med dette temaet har vi Journeys gadgetutvalg, som inneholder mange lignende alternativer, men også en rekke livsstilsartikler. En av våre favoritter er Key Organisers og Wallets, som gjør det enda enklere - og enda stiligere - å holde orden på de mest verdifulle gjenstandene dine. Dette er ting du kan kjøpe én gang og ha i mange år, ekte bruksgjenstander som kommer til å holde lenge, lenge.

HQ

Til slutt, alle som elsker førsteklasses teknologi, bør vel ha et førsteklasses sted å oppbevare den? Folkene hos Waterfield Designs lager ikke bare flotte og allsidige vesker, men tilbyr også en rekke utstyrs- og spillvesker for hodetelefoner, bærbare datamaskiner, kabler og til og med massevis av konsollprodukter som Nintendo Switch 2, Steam Deck, til og med Playdate og Analogue Pocket (kanskje du kan kombinere dem med de ovennevnte?). Disse veskene er godt laget og fantastiske og kan brukes i hele levetiden til utstyret ditt uten bekymring for at de skal falle fra hverandre og gå i stykker.

HQ

Til nerden i livet ditt...

Kjenner du noen som blir helt svak i knærne av figurer og samleobjekter for anime, tegneserier, tegneserier og så videre? I så fall er Hasbro Pulse et godt sted å begynne, for her kan du finne samleobjekter i ulike skalaer, størrelser og priser. Du kan få replikaer i filmkvalitet, rimeligere alternativer og alt derimellom, og den gode nyheten er at det er gjenstander fra Marvel, Star Wars, G.I. Joe, Indiana Jones, Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Ghostbusters, og mer.

Apropos varer, et annet flott sted å besøke er Weta Workshop, spesielt hvis du har en Middle-earth fan i livet ditt. Dette er det New Zealand-baserte selskapet som har laget mange av rekvisittene til Peter Jackson-filmene, så de er mildt sagt erfarne og dyktige, og du kan få tak i alle slags fantastiske statuer, kunst og plakater, hjelmer og våpen, anheng, klær og mye mer. Og de tilbyr også produkter fra mange merker utenfor Middle-earth, inkludert Gremlins, Stranger Things, Alien, Tomb Raider, Warhammer, listen fortsetter.

Til slutt har vi Displate. Du har sikkert sett annonsene deres på YouTube og andre steder, men hvis du vil ha en stilig og superenkel å montere plakat som skiller seg ut og tiltrekker seg vandrende øyne, vil du ikke gjøre det mye bedre enn dette. Metallplakatene er detaljerte og flotte, og de kommer i en rekke størrelser og stiler som gir deg mulighet til å være kreativ i gaveprosessen. I tillegg er de så enkle som mulig å henge opp, siden det ikke er behov for bor, skrutrekkere eller verktøy i det hele tatt.

Hvis du har noen ideer til unike gaveideer, må du dele dem med andre Gamereactor-lesere nedenfor for å bidra til å redusere belastningen på julehandelen i år.