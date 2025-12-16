Julevåpenhvile i Ukraina? Sannsynligvis ikke...

HQ

Kreml sa tirsdag at en julevåpenhvile foreslått av Ukraina vil avhenge av om en bredere fredsavtale blir inngått, noe som sår tvil om sjansene for en midlertidig våpenhvile i høytiden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa mandag at Kiev støttet en våpenhvile, særlig en stans i angrepene på energiinfrastruktur, over jul.

På spørsmål om forslaget sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov at Russland ikke ville gå med på en våpenhvile med mindre den var en del av en omfattende løsning for å få slutt på krigen.

Russland vil ikke gå med på en kortvarig pause

"Spørsmålet nå er om vi, som president Donald Trump sier, vil komme frem til en avtale eller ikke," sa Peskov til journalister. Han sa at Moskva motsatte seg enhver våpenhvile som ville utgjøre en kortvarig pause som gir Ukraina tid til å omgruppere seg og forberede seg på videre kamper.

"Vi ønsker fred. Vi ønsker ikke en våpenhvile for å gi Ukraina et pusterom og forberede seg på en fortsettelse av krigen," sa Peskov. "Vi ønsker å stoppe denne krigen, oppnå våre mål, sikre våre interesser og garantere fred i Europa for fremtiden."

Peskov la til at Russland ennå ikke hadde mottatt detaljer om forslag om NATO-lignende sikkerhetsgarantier for Ukraina, som amerikanske og europeiske tjenestemenn har sagt at Washington er forberedt på å tilby som en del av forhandlingene.