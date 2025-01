Julia Garner om rollen som Silver Surfer i Marvels Fantastic Four: First Steps

HQ

I et nylig intervju med Entertainment Weekly har Julia Garner åpnet opp om sin kommende rolle som Silver Surfer i Marvels Fantastic Four: First Steps, selv om hun fortsatt er hemmelighetsfull om detaljene. Garner, som skal spille Shalla-Bal, lover en skinnende iterasjon av den ikoniske karakteren, lik den vi har sett i tegneserier og tidligere filmer. Hun delte sin begeistring over å bli en del av Marvel-universet, og kalte det en utrolig mulighet, men avsto fra å avsløre mye mer. Marvels beryktede hemmelighold betyr at fansen må vente til juli 2025 for å få vite mer.

Gleder du deg til å se Julia Garners versjon av Shalla-Bal i aksjon?