Julián Álvarez' agent har allerede møtt Barcelonas agenter om en overgang til sommeren

FC Barcelona har fullført sommerens første signering, Anthony Gordon fra Newcastle, og jobber nå med en annen, som vil bli sommerens dyreste og mest ambisiøse: Julián Álvaraz fra Atlético de Madrid. Argentineren har vært en besettelse for den katalanske klubben, og onsdag møtte Julián Álvarez' agent, Fernando Hidalgo, Barças sportsdirektør Deco, for å begynne å utvikle en overgang og forberede et tilbud som skal sendes snart, i håp om å få en avtale i boks før VM.

Barça har allerede en av de viktigste faktorene: spilleren er villig til å gå til Barcelona. Det har blitt rapportert at han ønsker å forlate Atleti og slutte seg til rivalene Barcelona, etter en sesong der Atleti slo ut Barça to ganger, i Copa del Rey og Champions League. Atlético de Madrid er imidlertid sikre på at de vil beholde sin stjernespiller, som er inkludert i planene for 2026/27-prosjektet, og med en prislapp på over 100 millioner euro, pluss tillegg.

En overgang av Álvaraz' størrelse vil trolig tvinge Barcelona til å selge store spillere, og navn som Jules Koundé og Marc Casadó har vært nevnt. Atleti står nå overfor et dilemma: Å tjene en liten slant på spilleren de kjøpte for 95 millioner euro for to år siden, men miste sin største stjerne...

