Julián Álvarez ber om å bli solgt fra Atlético de Madrid: «Jeg vil oppfylle drømmen min»

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Julián Álvarez har uttrykkelig sagt at han ønsker å forlate Atlético de Madrid. Og nå som han er langt unna spanske journalister, har han gitt seg selv større frihet til å snakke om det, i håp om at saken er løst når han kommer tilbake. Foreløpig har den argentinske spilleren sagt at «det er ikke riktig tidspunkt å snakke om dette på, men jeg kan heller ikke skjule det», og at «jeg prøver å være en ærlig person. Jeg har snakket med folk i Atlético Madrid, og jeg tror en overgang er det beste for alle. Jeg vil oppfylle drømmen min».

Álvarez kom med den overraskende uttalelsen under et intervju etter Argentinas seier mot Østerrike i VM, der Messi scoret to mål.

Julián Álvarez og budene fra Barcelona og Real Madrid

Det har lenge vært rapportert i pressen at Álvarez’ drøm er å spille for FC Barcelona. Det dårlige forholdet mellom Atleti og Barcelona gjorde imidlertid overgangen vanskelig, da Atleti benektet å ha mottatt tilbud fra klubben og sa at spilleren ikke er til salgs.

Deretter tilbød Real Madrid 150 millioner euro for spilleren, og Atleti avviste også dette tilbudet – et trekk som noen tolket som et triks fra Madrid for å øke markedsverdien på spilleren og hindre Barças forsøk på å hente superstjernen.

Men etter disse uttalelsene er det vanskelig å se for seg at Julián Álvarez ikke skal selges denne sommeren og forlate Atlético de Madrid. Spørsmålet er: Vil Barcelona øke budet sitt på spilleren?