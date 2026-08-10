Julián Álvarez er tilbake hos Atlético de Madrid og står overfor et valg: å fortsette å be om en overgang eller å gjenopprette forholdet

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Julián Álvarez er tilbake hos Atlético de Madrid etter pausen han tok etter å ha spilt i VM-finalen, og det blir et litt ubehagelig gjensyn, etter at spilleren for to måneder siden, mens han spilte i VM, offentlig uttalte at han ønsket å forlate Atleti i håp om å «oppfylle drømmen» om å spille for FC Barcelona.

Per nå foreligger det ingen rapporter om at Atleti har ombestemt seg, og de insisterer på at de ikke vil selge spilleren, som har en gyldig kontrakt med klubben og en uoppnåelig utkjøpsklausul på 500 millioner euro.

Faktisk anmeldte Atlético de Madrid Barcelona til FIFA for å ha forhandlet med spilleren, som ikke var på markedet, bak ryggen på dem – i et av sommerens melodramaer som sannsynligvis vil ende med at Álvarez må finne seg i å spille for Atlético i ett år til.

Nå gjenstår det å se om Álvarez vil prøve igjen å overbevise Atleti-ledelsen om å la ham gå, eller om han i stedet vil prøve å gjøre opp for seg, slutte seg til resten av troppen igjen og reparere det skjøre forholdet til klubben og lagkameratene. Det er rapportert at Álvarez ikke skal møte trener Diego Pablo Simeone igjen før onsdag, ettersom han og spillerne som dro til Sør-Korea for å spille en vennskapskamp mot Manchester City – som endte med 3–1-tap – fikk to fridager.