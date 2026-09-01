Julián Álvarez takker nei til et skifte til Arsenal og blir i Atlético de Madrid

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I de siste timene av sommerens overgangsvindu har Julián Álvarez tilsynelatende takket nei til å gå til Arsenal og vil forbli i Atlético de Madrid denne sesongen. En av de mest spennende historiene på overgangsmarkedet vil (foreløpig) ende med at argentineren blir i Atlético de Madrid, som stengte døren fullstendig for et salg til rivalen FC Barcelona.

Atleti var imidlertid åpne for et salg til en annen klubb (naturligvis utenfor Spania), og Arsenal dukket opp som et siste-minutt-alternativ for både Atleti og Julián. Men tiden løp ut, og ifølge flere kilder har Julián bestemt seg for å bli i Madrid.

Dette betyr at Barcelona ikke vil få tak i den spilleren de ønsket seg, og at de nå ser ut til å fullføre overgangen av Arsenals Gabriel Jesus som spiss. Samtidig vil Atleti hente inn en ny spiss i de siste timene av overgangsvinduet, nemlig Juventus-spilleren Jonathan David, i første omgang på lån. Dette kan tyde på at klubben, til tross for at Álvarez blir, allerede forbereder seg på at han kan forlate klubben til vinteren eller neste sommer... eller hvis han nekter å prestere på sitt beste nivå.