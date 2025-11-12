Julian Cash og Lloyd Glasspool blir det første britiske paret som avslutter året som nummer én i verden i herredouble

HQ

Julian Cash og Lloyd Glasspool har sikret at de vil avslutte året som verdens beste herredoublepar etter å ha vunnet sin andre kamp i gruppespillet i ATP Finals i Torino. De er det første helbritiske paret som gjør det, en lignende bragd de oppnådde i juni i fjor, da de ble det første helbritiske herrelaget til å vinne Wimbledon på 89 år.

Cash (29 år) er nummer to i verden og Glasspool (31 år) er nummer én, titler de har hatt siden 18. august 2025, da de nådde semifinalen i Cincinnati Open. Selv om de tapte finalen der, hadde de en rekke på 22 strake seire, og vant titler i Queen's Club, Eastbourne, Wimbledon og Toronto.

Denne sesongen, deres første som et lag, har de vunnet syv titler, og mottok trofeet for å avslutte året som verdens beste lag. "Det kreves mange mennesker for å komme til dette stedet. Vi har oppnådd så mange ting i år, og jeg tror vi begge virkelig trodde i starten av året at dette var mulig for oss, og det er veldig surrealistisk å stå her nå", sa Cash under seremonien i Torino (via ATP.com).

Cash og Glasspool spiller neste kamp på torsdag mot Marcel Granollers og Horacio Zeballos, som tidligere har vært nummer 1 i verden i double.