Julian Cash og Lloyd Glasspool blir det første britiske paret som avslutter året som nummer én i verden i herredouble
Julian Cash og Lloyd Glasspool, vinnerne av Wimbledon, vil avslutte året som verdens beste lag.
Julian Cash og Lloyd Glasspool har sikret at de vil avslutte året som verdens beste herredoublepar etter å ha vunnet sin andre kamp i gruppespillet i ATP Finals i Torino. De er det første helbritiske paret som gjør det, en lignende bragd de oppnådde i juni i fjor, da de ble det første helbritiske herrelaget til å vinne Wimbledon på 89 år.
Cash (29 år) er nummer to i verden og Glasspool (31 år) er nummer én, titler de har hatt siden 18. august 2025, da de nådde semifinalen i Cincinnati Open. Selv om de tapte finalen der, hadde de en rekke på 22 strake seire, og vant titler i Queen's Club, Eastbourne, Wimbledon og Toronto.
Denne sesongen, deres første som et lag, har de vunnet syv titler, og mottok trofeet for å avslutte året som verdens beste lag. "Det kreves mange mennesker for å komme til dette stedet. Vi har oppnådd så mange ting i år, og jeg tror vi begge virkelig trodde i starten av året at dette var mulig for oss, og det er veldig surrealistisk å stå her nå", sa Cash under seremonien i Torino (via ATP.com).
Cash og Glasspool spiller neste kamp på torsdag mot Marcel Granollers og Horacio Zeballos, som tidligere har vært nummer 1 i verden i double.