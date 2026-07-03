Julian Nagelsmann trekker seg som landslagstrener for Tyskland; Klopp vil være «klar til å ta over» hvis han blir spurt

HQ

Julian Nagelsmann er ikke lenger hovedtrener for det tyske landslaget etter det skuffende utslaget i 32-delsfinalen, der de ble slått ut av Paraguay. Til tross for at 38-åringen sa at han ønsket å fortsette inn i de neste utgavene av Nations League og UEFA-EM de neste to årene, og hadde en viss støtte fra det tyske fotballforbundet (DFB), falt øksen over ham da laget hans skrev historie på feil måte: Tysklands første tap i straffesparkkonkurranse, tredje VM på rad uten å nå åttendedelsfinalen.

Nyheten er rapportert av Sky Germany: Nagelsmann hadde samtaler med DFB torsdag og har besluttet å trekke seg fra stillingen som hovedtrener. Den uvanlig unge treneren tiltrådte i september 2023 og nådde kvartfinalen i UEFA-EM i 2024.

«Hvis DFB vil at jeg skal fortsette, skal jeg fortsette. Jeg kjenner fotballens mekanismer, jeg vet hvordan bransjen fungerer», sa Nagelsmann etter kampen på mandag. «Jeg vet at mange vil ønske at jeg skal trekke meg, men jeg vil gjerne fortsette hvis fotballforbundet ønsker det.»

Navnet alle nå vil nevne, er Jürgen Klopp. Sky Germany melder at Klopp, til tross for at han for tiden er sjef for global fotball i Red Bull-konsernet, er klar til å ta jobben hvis han blir spurt, ettersom kontrakten hans inneholder en spesiell utklausul for Tyskland.