Julianne Moore spiller hovedrollen som en husmor som blir et skuespillertalent i A24s The Debut

A24 er fortsatt et av de mest effektive og produktive produksjonsselskapene i filmbransjen, ettersom det uavhengige selskapet allerede har levert en rekke filmer bare i 2026, blant annet The Drama, Backrooms, Undertone, Mother Mary, How to Make a Killing, Pillion og The Death of Robin Hood (i enkelte markeder).

Snart vil A24 utvide porteføljen ytterligere med filmer som The Invite, Onslaught, Primetime og The Debut, og det er nettopp sistnevnte vi fokuserer på i dag.

A24 har delt den første fullstendige traileren for The Debut, som gir en forsmak på hva filmen vil by på når den har premiere senere i 2026. Vi kjenner ennå ikke de konkrete lanseringsplanene, men vi vet at handlingen vil dreie seg om Julianne Moores husmor, som bryter ut av sitt hverdagslige liv og går på audition for en rolle i et teaterstykke - et stykke presentert og iscenesatt av Paul Giamattis viljesterke dramatiker og regissør.

Filmen er regissert av Jesse Eisenberg, som også har skrevet manuset til The Debut. Du kan se traileren nedenfor i forkant av den forventede premieren en gang i løpet av høsten.