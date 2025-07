Julio César Chávez jr. skal deporteres for å sone straffen i Mexico, sier Mexicos president Mexicos president Claudia Sheinbaum bekrefter at det arbeides for å få bokseren tilbake for å møte anklager om våpensmugling.

HQ Siste nytt om USA og Mexico . Julio César Chávez jr. forventes å bli deportert fra USA til Mexico etter at han nylig ble pågrepet i Los Angeles, sa Mexicos president Claudia Sheinbaum fredag.

Mexicos president Claudia Sheinbaum sa på sin vanlige pressekonferanse om morgenen at Mexico har hatt en arrestordre på ham siden 2023. "Statsadvokatens kontor jobber med prosessen, slik at han kan bli deportert og sone straffen." Ifølge meksikanske myndigheter har en arrestordre knyttet til en sak om våpenhandel ført til fornyet innsats for å sikre hans retur. Selv om amerikanske myndigheter har uttrykt bekymring over mulige kartellforbindelser, har hans juridiske team bestemt benektet enhver forseelse. Julio Cesar Chavez Jr. på Jake Paul vs. Julio Cesar Chavez Jr. pressekonferanse på Avalon i Hollywood, USA, 14. mai 2025 // Shutterstock