Julio César Chávez Jr. (tidligere verdensmester i boksing) arrestert av amerikanske immigrasjonsmyndigheter etter tap mot Jake Paul

Bare noen dager etter tapet mot Jake Paul i Anaheim, har den meksikanske bokseren Julio César Chávez Jr. blitt arrestert i sitt hjem i Los Angeles av amerikanske immigrasjonsmyndigheter. Ifølge Department of Homeland Security er Chávez anklaget for å ha løyet i en søknad om oppholdstillatelse i 2024 og står nå overfor utvisning, til tross for at han er gift med en amerikansk statsborger. Den 39 år gamle bokseren, sønn av den legendariske verdensmesteren Julio César Chávez, er også mistenkt for påståtte bånd til Mexicos Sinaloakartell, en gruppe som USAs regjering klassifiserer som en utenlandsk terrororganisasjon.

Myndighetene bekreftet at over to dusin føderale agenter arresterte bokseren i Studio City-området, med henvisning til at han hadde overskredet visumtiden før han reiste inn i landet på midlertidig prøveløslatelse i januar. DHS avslørte også at Chávez er etterlyst i Mexico for påstått involvering i organisert kriminalitet og våpensmugling. Hans kone, Frida Muñoz Chávez, var tidligere gift med Edgar Guzmán, sønnen til den tidligere kartellederen Joaquín "El Chapo" Guzmán, noe som har bidratt til å øke etterforskningen rundt saken hans.

Chávez' forsvarere har på det sterkeste avvist anklagene, kalt dem "skandaløse" og advart mot det de beskriver som et politisk motivert forsøk på å skape frykt. Advokat Michael Goldstein har uttalt at Chávez aldri ble dømt for våpensiktelser i 2024, slik DHS hevder, og at han i stedet er innskrevet i et avledningsprogram for psykisk helse som kan føre til at siktelsen frafalles.

Chávez Jr. ble en gang sett på som en kongelig bokser, men karrieren hans har lenge vært preget av kontroverser. Etter å ha vunnet WBC-tittelen i mellomvekt i 2011, mistet han den året etter, og har siden blitt suspendert flere ganger for brudd på dopingreglene. Med en merittliste på 54 seire, 6 tap og 1 uavgjort, inkludert 34 knockouter, og en gang en mester i ringen, kan Julio César Chávez Jr. nå stå overfor sin tøffeste motstander hittil.