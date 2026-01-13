Julio Iglesias anklaget for seksuelle overgrep av tidligere ansatte

HQ

Det spanske musikkikonet Julio Iglesias er anklaget for seksuelle overgrep av to tidligere kvinnelige ansatte som sier de ble utsatt for upassende berøringer, ydmykelser og konstant trakassering mens de jobbet for ham i 2021. Påstandene ble avslørt i dag etter en tre år lang etterforskning av elDiario.es og Univision Noticias.

Kvinnene, en hushjelp og en fysioterapeut ansatt ved Iglesias' residenser i Den dominikanske republikk og Bahamas, beskrev en atmosfære av streng kontroll og isolasjon. Etterforskerne sa at deres beretninger forble konsistente under gjentatte intervjuer og ble støttet av dokumentasjonsbevis, inkludert meldinger, samtalelogger og medisinske journaler.

Julio Iglesias // Shutterstock

En kvinne, identifisert som Rebecca, sa at Iglesias gjentatte ganger kalte henne inn på rommet sitt og forgrep seg på henne uten samtykke, noen ganger i nærvær av en overordnet. "Han brukte meg nesten hver kveld", sa hun, og fortalte at hun følte seg behandlet som et objekt. En annen kvinne, Laura, anklaget sangeren for å ha kysset henne med makt og tatt henne på brystene under flere episoder i villaen hans i Punta Cana.

Tidligere ansatte beskrev også et rekrutteringssystem som angivelig var rettet mot unge kvinner gjennom sosiale medier, og som krevde at søkerne sendte inn kroppsbilder. Begge anklagerne sa at Iglesias stilte seksuelt eksplisitte spørsmål kort tid etter at de ankom, og at han gjentatte ganger overskred personlige grenser.

De to kvinnene har nå levert inn en formell klage til Spanias Audiencia Nacional, der de anklager Iglesias for seksuelle overgrep og menneskehandel. Iglesias og hans juridiske team har ikke svart på forespørsler om kommentarer, selv om en tidligere veileder avviste påstandene, mens en høytstående tjenestemann i Madrid offentlig forsvarte sangeren... ettersom anklagene utløste en intens offentlig debatt.