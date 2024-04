Jump Ship: Et overraskende flerspillerspill i verdensrommet fra Keepsake Games utgitt av ID@Xbox

Det er kanskje de store selskapene som skaper overskriftene, men det er indiespillene som har makten til å bringe spillbransjen fremover. Dette er kanskje ikke den beste tiden for bransjen, men Microsofts ID@Xbox-program ser ut til å treffe spikeren på hodet med indieprosjektene de planlegger å lansere. I forrige uke hadde vi et lukket møte der ID@Xbox-programmet presenterte et nytt actionspill for flere spillere som heter Jump Ship, fra svenske Keepsake Games, og det tok oss rett og slett på senga.

Men la oss ikke forhaste oss for mye. Presentasjonen vi overvar, og den påfølgende spørsmålsrunden med regissør Filip Coulianos, var omfattende og begynte med en interessant trailer der vi fikk se en gruppe på fire spillere utforske dette romactionskytespillet med skipskontroll, førstepersonsoppdrag og ressursstyring. Målet er å fullføre oppdrag gjennom verdensrommet og på overflaten av planeter og strukturer som romplattformer der vi samler ressurser og samler våpen for å forbedre karakteren vår og skipet vårt, som også kan styres som et team. Det første inntrykket av førstepersonshandlingen var noe lik No Man's Sky's co-op-modus, men snart minnet både spillingen og hastigheten mye mer om den nylige Helldivers 2, bare mye mer åpen.

Jump ShipSom jeg allerede har antydet, har det også et element av romfart og kamp. Dette var det minste vi fikk se i presentasjonen, men det ser ut til at hvert av de fire troppsmedlemmene vil kontrollere ett av skipets systemer når vi kjemper mot den kunstige intelligensen. Oppgradering av skipet vil være kjernen i progresjonen, og utviklerne sammenlignet det med karakterbyggesystemet i Diablo -serien, med ulike nivåer/farger for hver del for sjeldenhet og fordeler.

Men det som var mest overraskende, var hvordan spillopplevelsen føltes. Videoen viste et spill for fire spillere med åpen mikrofon, der spillerne ga hverandre instruksjoner for å løse enkle samarbeidsoppgaver og quizer, samt koordinerte når trusler dukket opp på skjermen. Det føltes veldig gøy, og alt på skjermen bar preg av fart og en visshet om at de har lagt stor vekt på hvordan slike flerspillerspill ser ut. Selv om jeg nevnte andre titler tidligere som den første referansen jeg kom til å tenke på, sa spillets regissør at hovedinspirasjonen for gameplayet var hentet fra Left 4 Dead, så du kan også få en grov idé om hvordan Jump Ship's skuddvekslinger er. Dessverre fikk vi ikke svar på spørsmålet vårt til teamet om det finnes friendly fire, men nå som spillet er offentlig tilgjengelig, får vi forhåpentligvis vite mer om det.

Selv om Keepsake Games bare består av ti personer, vitner tittelen de viste frem om produksjonsverdier som nesten er en AA verdig. Og selv om det er Microsoft som står for utgivelsen, er det fortsatt ingen bekreftelse på når spillet kommer eller hvilke plattformer som er bekreftet. Forvent at Xbox (og Game Pass) står på listen i tillegg til den åpenbare PC-en, men vi er sikre på at dette også vil bli stemplet i passet for PlayStation 5- og Nintendo Switch 2-tilgang.