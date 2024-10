Jump Ship foretrekker å utsette space conquest litt lenger og utsetter tidlig tilgang til 2025

Filip Coulianos, grunnlegger og direktør for Keepsake Games, forhåndsviste sitt romutforskningsprosjekt AA, tidligere kjent som Hyperspace og senere omdøpt til Jump Ship, i begynnelsen av april. En tittel som var så lovende fra den første traileren at alle mediene kommenterte entusiastisk potensialet etter å ha deltatt på presentasjonen bak lukkede dører. Men siden den gang har det vært relativt stille rundt spillet, med unntak av moderate utviklingsoppdateringer via Discord-serveren. Nå har vi imidlertid noen gode nyheter, og noen mindre gode nyheter.

La oss starte med de mindre spennende: Keepsake Games bekrefter at de ikke vil være i stand til å nå Early Access i 2024, som de hadde planlagt, og i stedet flytter til 2025, uten å gi et mer presist vindu. Coulianos forklarer i et innlegg på Discord at støtten har vært overveldende, mye høyere enn forventet, og at de trenger mer tid for å nå et punkt der de føler at de leverer den nødvendige kvaliteten. Han kunngjør også at tidlig neste år vil Jump Ship begynne å teste med utvalgte medlemmer av samfunnet for å samle tilbakemeldinger for å forberede seg på tidlig tilgang, så arbeidet fortsetter i høyt tempo.

I morgen, 31. oktober kl. 16:00 BST/17:00 CEST, vil det være en Q & A-økt med utviklerne av spillet, så hvis du vil vite førstehånds hvordan Jump Ship går, kan du få tilgang til det via denne lenken.

Og hvis du fremdeles ikke vet hva spillet handler om, kan du glede deg over den første traileren nedenfor.