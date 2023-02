Jumplight Odyssey kommer til Early Access i år

HQ

Utvikler League of Geeks har kunngjort at simuleringstittelen Jumplight Odyssey kommer til Early Access på PC senere i år. Utvikleren holdt ikke en dato for når dette skulle skje, men avslørte noen nye spill av tittelen, som du kan se selv i traileren nedenfor.

For å legge til dette, kunngjorde League of Geeks at i oppkjøringen til Early Access-lanseringen vil den vise frem en rekke forskjellige aspekter av spillet, inkludert kamp, byggesuite, oppdrag og mer.

Uansett, sørg for å sjekke ut Early Access-traileren nedenfor for å se hvordan denne 70-tallsinspirerte simuleringstittelen utvikler seg.