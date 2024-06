Juni-oppdateringen for Xbox Series S/X er ute nå

HQ

Det er på tide å oppdatere Xboxen din (noe vi antar at de fleste gjør automatisk mens de sover) med juni-oppdateringen som nå er sluppet.

Denne gangen er det ingen store nye funksjoner, men det er en rekke mindre i kategorien livskvalitet. Blant annet slipper du å velge mellom en dynamisk bakgrunn eller skjermbilder, ettersom du nå kan blande dem, og du får større frihet til å velge farger.

En annen ny funksjon er at Xboxen nå husker opptil ti Wi-Fi-nettverk, noe som gjør det mye mer praktisk hvis du flytter Xboxen din nå og da, ettersom du da kan koble deg direkte til et nettverk du tidligere har vært koblet til. Du kan selvfølgelig også velge å glemme dem hvis du vil slette noe.

I tillegg er det forbedringer i støtten for Xbox Adaptive Controller, nye funksjoner i Xbox-appen for PC, og utvidede skyspillfunksjoner (som støtte for mus og tastatur). Les mer om alt dette på Xbox Wire.