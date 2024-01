Jurassic Park-forfatter skal lage en ny Jurassic World-film

HQ

Kall meg gjerne gammel, men dinosaurfilmer har ikke vært det samme siden Jurassic Park og The Lost World: Jurassic Park. Chris Pratt og gjengen har riktignok gitt oss greie popcornfilmer, men ikke i nærheten av spenningen eller den interessante universoppbyggingen som de første. Det virker som om Universal er enig med meg.

The Hollywood Reporter melder at Universal Pictures har bedt David Koepp om å skrive en ny Jurassic World-film. Det er han som skrev de to første Jurassic Park-filmene, hvis du ikke visste det. Det høres til og med ut som om Koepp har skrevet på manuset en god stund, for THRs kilder hevder at manuset er så bra at de har hørt rykter om en premiere allerede i 2025.

Det høres veldig optimistisk ut, ettersom filmen ikke engang har en regissør ennå, men vi har sett Universal og deres partnere innen visuelle effekter jobbe ekstremt raskt før. Uansett høres det bra ut på papiret å få David Koepp tilbake - selv om han også skrev Indiana Jones and the Dial of Destiny og Tom Cruises The Mummy.