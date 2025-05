Jurassic World: Dominion er den dyreste filmen som noensinne er laget

Det koster mye penger å gjenskape forhistoriske øgler, noe de to siste Jurassic World filmene kan skrive under på. Ifølge tall (takk, Forbes), Universal, skal det ha blitt brukt over 1,1 milliarder dollar på å lage de to siste filmene, og spesielt Jurassic World: Dominion skal ha hatt en produksjonskostnad på nesten 584 millioner dollar, noe som gjør den til tidenes dyreste film.

Den forrige rekordholderen var Star Wars: The Force Awakens, som kostet litt over 534 millioner dollar. De oppsiktsvekkende kostnadene for Jurassic World: Dominion skyldes en rekke faktorer, blant annet store lønnsutbetalinger til skuespillerne, omfattende visuelle effekter og at innspillingen fant sted under pandemien. Dette innebar at skuespillerne måtte sitte i karantene i fem måneder på et luksushotell under innspillingen.

Enorme pengesummer som neppe gjenspeiles i kvaliteten på filmen, som for mange, selv blant oss her på Gamereactor, i beste fall ble ansett som en middelmådig innsats. Det hindret imidlertid ikke Dominion i å tjene inn over 1 milliard dollar på verdensbasis, en mildt sagt betydelig sum.

