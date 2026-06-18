Jurassic World: Dominion er offisielt kåret til tidenes dyreste film

Beklager, Disney, men vi må ta fra deg «prisen for å ha brukt mest penger», pusse den opp og gi den videre til NBCUniversal, ettersom studioet nå offisielt har gjort krav på tittelen som tidenes dyreste film takket være nylige regnskapsopplysninger.

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Ifølge Fortune viser dokumentene at Jurassic World: Dominion fra 2022 kostet 658 millioner dollar å lage, noe som gjør den til den dyreste filmen noensinne - den slår til og med budsjettet til Star Wars: The Force Awakens på 638 millioner dollar og knuser vårt tidligere anslag på rundt 584 millioner dollar. Begge filmene ble spilt inn i Storbritannia, som har en omfattende refusjonsordning som gjør at filmstudioer kan få tilbake en del av utgiftene når de filmer i landet.

Men selv dette var ikke nok til å redde Universal fra å gå litt i minus på dinosaurfilmen fra 2022. Det anslås at med en kasseinntekt på nesten nøyaktig 1 milliard dollar, hvorav Universal tok rundt 500 millioner dollar, tapte studioet likevel penger på billettsalget alene. Jurassic World virker alltid som et sikkert kort for Universal når det gjelder kasseinntekter (med mindre de satser på å lage den dyreste filmen gjennom tidene), ettersom de akkurat nå jobber med en oppfølger til relanseringen av serien, Jurassic World: Rebirth.