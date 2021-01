Jurassic World: Dominion setter punktum for alle seks Jurassic-filmene

Du ser på Annonser

Neste år kommer den lenge ventede Jurassic World: Dominion endelig, en film som ikke bare avslutter World-trilogien av Jurassic-filmene, men samler både det nye og gamle castet. Vi snakker Jeff Goldblum, Sam Neil, Laura Dern, Chris Pratt og Bryce Dallas Howard.

Faktisk betrakter regissør Colin Trevorrow filmen ikke bare som avslutningen på World-trilogien, men også en kulminasjon på hele Jurassic-historien som helhet. I et intervju med Entertainment Weekly sier Trevorrow følgende:

"To me, [Dominion] is a culmination of one story that's been told. When you got to the end of the Jurassic Park trilogy, it may not have been as clear in what the complete story of those three movies was because they were a bit more episodic in the way that they were approached. But this trilogy is not that way. It's very much a serialized story.

Det finnes enda ingen trailer fra Dominion, men det finnes dog en kortfilm som setter deler av filmens begivenheter opp, som du kan se her: