Jurassic World: Dominion utsettes til 2022, men avslører skuespillere

Du ser på Annonser

Ordet utsatt har vel aldri blitt brukt oftere enn i 2020, så la oss bare fortsette trenden med en etterlengtet film om skapninger som unnslapp denne pandemien med god margin.

Universal Pictures bekrefter at de har utsatt Jurassic World: Dominion fra den 11. juni 2021 til den 10. juni 2022. Som en liten kompensasjon for den ekstra ventetiden har vi fått en ny plakat fra filmen som avslører at både nye og gamle kjente vil innta det dinosaurfylte universet sommeren 2022.