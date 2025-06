Jurassic World Evolution 3 introduserer babydinosaurer og mye mer i oktober

Å hente dinosaurer tilbake fra utryddelse, sette dem bak et gjerde, bygge en temapark rundt dem og håpe at alt skal gå bra. Historien har vist gang på gang at det ikke er en god idé ... men vi fortsetter å gjøre det likevel. Hvis det i det minste er i form av et videospill som Jurassic World Evolution 3, kan vi i det minste ha en viss direkte kontroll over dinosaurene...

Frontier Development, som ble annonsert på Summer Game Fest, er tilbake med en tredje utgave av temaparkbyggeren og simulatoren, akkurat i det en ny film har premiere (Jurassic World Rebirth, 2. juli).

Hva er nytt denne gangen? Nye steder, som Japan, nye og mye forbedrede verktøy for terrengredigering, og kanskje det mest spennende: babydinosaurer! De ser så søte ut! Og med 80 arter fra starten av, blir det mye å glede seg over fra dag én.

Jurassic World Evolution 3 lanseres 21. oktober på PC, PS5 og Xbox Series X/S.