Jurassic World Evolution 3 vil ikke lenger bruke generativ AI etter at fansen klaget

HQ

Jurassic World Evolution 3 ble kunngjort denne måneden, rett før utgivelsen av Jurassic World Rebirth, selv om det ikke nødvendigvis henger sammen. I den nye filmen har de fleste dinosaurer dødd, med unntak av ett sted, mens de i spillet Frontier trives på steder som Badlands i Montana eller Japan. Den første traileren, med Jeff Goldblum som speaker, viste noen portretter av forskere ... som var skapt med generativ AI.

Etter motreaksjonene fra fansen, der noen sa at de hadde fjernet spillet fra ønskelistene sine, har Frontier Developments svart på Steam-forumene: "Takk for tilbakemeldingene dine om dette emnet. Vi har valgt å fjerne bruken av generativ AI for forskerportretter i Jurassic World 3".

Tilsynelatende brukte spillet bare AI til å lage noen bakgrunnsansikter, men fansen har stått for å forsvare kunstnere, hvis arbeid kanskje ikke lenger er nødvendig hvis flere videospillselskaper bruker dette verktøyet for å redusere kostnadene.