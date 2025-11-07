Jurassic World: Rebirth oppfølger angivelig på trappene

HQ

Selv om Jurassic World: Rebirth kanskje ikke klarte å dra inn over en milliard dollar slik forgjengeren gjorde, er den fortsatt trygt blant de fem beste filmene på kino i år, med nesten 900 millioner dollar når alt var sagt og gjort. Det er derfor ingen overraskelse at en oppfølger ser ut til å være under arbeid hos Universal.

Ifølge bransjeinnsider Jeff Sneider, Jurassic World: Rebirths oppfølger vil også bringe tilbake den opprinnelige rollebesetningen og regissøren. Gareth Edwards er i sluttforhandlinger om å regissere, og planen er at Mahershala Ali, Scarlett Johansson og Jonathan Bailey også skal returnere.

Vi har ennå ikke hørt noe om handlingen, hvem som skal skrive filmen eller når den vil bli utgitt, men det er sannsynlig at Universal vil smi mens jernet er varmt og prøve å få en ny dinosaur-actionfilm på vei i løpet av de neste par årene.