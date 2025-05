Jurassic World: Rebirth slipper løs noen vanvittige muterte dinoer

HQ

Regissør Gareth Edwards (Star Wars: Rogue One) gjorde det klart at den nye delen av den forhistoriske dino-franchisen ville være en tilbakevending til den DNA-infiserte terroren som definerte originalen, spesielt med manusforfatter David Koepp fra kultklassikeren med i produksjonen. Denne kunngjøringen fikk fans av Steven Spielbergs tidløse mesterverk fra 1993 til å juble, spesielt siden de siste filmene i serien har vært splittende for både publikum og kritikere. Den siste delen - Jurassic World: Dominion - er kanskje den dyreste filmen som noensinne er laget, men det viste seg ikke akkurat i sluttresultatet, som fikk sin del av kritikken.

Lekkasjer og rykter har omgitt Jurassic World: Rebirth det siste halvåret, og det er nå bekreftet at Scarlett Johansson, Jonathan Bailey og Mahershala Ali skal kjempe mot filmens nye topprovdyr: Distortus Rex, avslørt via Empire. Handlingen dreier seg om et militært forskningsteam som besøker en avsidesliggende øy hvor noen genetiske krysninger viste seg å være litt for intense til å bli vist til det betalende publikummet i den første filmen. Gareth Edwards legger til :

"Det er omtrent som om T-Rex ble designet av H.R. Giger, og så hadde hele greia sex med en Rancor."

Forsiden av Empire viser nye flygende reptiler som gjør livet surt for alle involverte. En ny art kalt "Mutadon" blir også introdusert - visstnok en blanding av en Pteranodon og en Velociraptor.

Med seks lemmer og flere tenner enn du kan telle, er D-Rex helt klart på et helt nytt nivå av terror - og nå venter vi på å se om Jurassic World: Rebirth virkelig biter tilbake når den kommer på kino den 2. juli.

Så hva tror du - vil Jurassic World: Rebirth leve opp til tittelen og virkelig vekke denne serien til live igjen?