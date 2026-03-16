Jürgen Habermas går bort 96 år gammel

Jürgen Habermas, en av Tysklands ledende filosofer og sosiologer, er død i en alder av 96 år, bekrefter hans forlag Suhrkamp Verlag.

Habermas ble født i Düsseldorf i 1929, og overvant en ganespalte i barndommen, noe som påvirket hans fokus på kommunikasjon. Han vokste opp under nazismens fremvekst og ble med i Hitlerjugend som 10-åring, men unngikk militærtjeneste i de siste krigsårene.

Habermas' karriere strakte seg over mer enn sju tiår, og han arbeidet med samfunnsteori, demokrati og rettsstatsprinsipper. Hans innflytelse gikk langt utover politikken, og den tyske forbundskansleren Friedrich Merz kalte ham "en av vår tids mest betydningsfulle tenkere".