Jürgen Klopp avslører en morsom historie fra da Liverpool prøvde å hente Kylian Mbappé: «Vi fløy i sirkler

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Kylian Mbappé scoret igjen i en suveren 2-0-seier over Marokko i VM-kvartfinalen, og har nå scoret åtte mål i turneringen, til tross for at han tidligere hadde bommet på et straffespark. Etter kampen hilste han på Jürgen Klopp, som var til stede på Boston Stadium, og som ifølge sterke rykter skal bli Tysklands neste landslagstrener etter Julian Nagelsmann.

Omfavnelsen, samtalen og latteren mellom den franske spilleren og den tyske treneren overrasket noen, da de aldri hadde jobbet sammen før. Og kort tid senere snakket Klopp med Magenta TV og avslørte en historie: hvor langt han gikk da han, som Liverpool-trener, prøvde å hente inn Mbappé... helt tilbake i 2017!

Klopp avslørte at det var «den dyreste ikke-overgangen vi har investert i». Han fortalte at i 2017, da Mbappé – som var en stigende stjerne på 19 år – var på jakt etter en ny klubb etter å ha forlatt Monaco, ba Liverpool Klopp om å overbevise ham om å bli med i klubben. Og de fløy med et privatfly fra Blackpool til Nice, hvor Kylian og hele familien hans gikk om bord i flyet.

For å dra hvor? Ingensteds: de fløy i sirkler, snakket, spiste god mat... fordi de ikke kunne bli sett sammen for å unngå lekkasjer til pressen. Etter noen timer i luften dro Mbappé og familien hans… og spilleren endte opp med å signere for Paris Saint-Germain. Til tross for bortkastet tid og penger bærer Klopp ikke nag til den nåværende Real Madrid-spilleren. «Han var flott, men han endte opp med å dra til Paris».