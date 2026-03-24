Jürgen Klopp avviser koblingene til Real Madrid: "Det er bare tull, de har ikke ringt en eneste gang"

Ryktene om at Jürgen Klopp er aktuell for en jobb i Real Madrid neste sesong er "nonsens", sier den tidligere tyske treneren. "De har ikke ringt en eneste gang, ikke en eneste gang", forklarte han under presentasjonen av MagentaTV, en tysk TV-plattform som vil vise alle kampene i fotball-VM neste sommer.

Klopp, som jobbet som Liverpools hovedtrener mellom 2015 og 2024, tok en jobb som Head of Global Soccer for Red Bull GmbH, men andre rykter tyder på at han ikke er fornøyd i den stillingen, og ønsker seg tilbake til treneryrket... noe tyskeren ikke benektet.

"Akkurat nå tenker jeg ikke på det, heldigvis er det ingen grunn til det. For min alder er jeg ganske langt fremme i livet, men som trener er jeg ikke helt ferdig. Jeg har ikke nådd pensjonsalderen. Hvem vet hva som vil skje i årene som kommer? Men det er ikke noe planlagt."

Og om hans potensielle posisjon i Real Madrid, sa Klopp at "Hvis Real Madrid hadde ringt, ville vi ha hørt om det nå. Men det er bare tull. De har ikke ringt en eneste gang, ikke en eneste gang. Agenten min er der, du kan spørre ham. De har ikke ringt ham heller."

Lokale spanske medier har rapportert at klubben fortsatt har til hensikt å erstatte Álvaro Arbeloa ved sesongslutt, med Klopp som det foretrukne valget, men at de ser på alternativer, inkludert Mauricio Pochettino.

