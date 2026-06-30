Jürgen Klopp er den mest ettertraktede etterfølgeren til Nagelsmann etter VM-fiaskoen

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Tysklands utslåelse fra VM sjokkerte og skuffet fansen, selv om det ikke var helt overraskende: Før det hadde det vært mye diskusjon om at denne utgaven av «Mannschaft» var en av de svakeste på mange år, og trenden fortsetter: siden de ble verdensmestere i 2014, har Tyskland ikke klart å nå åttendedelsfinalen i noen VM-turnering. De skrev imidlertid historie, da dette var Tysklands første nederlag i en straffesparkkonkurranse (inkludert Vest-Tyskland).

Trener Julian Nagelsmann sa at han ikke hadde tenkt å trekke seg (han har kontrakt frem til 2028, etter EM), og han har støtte fra DFBs sportsdirektør Rudi Völler, men stadig flere stemmer sier at etter tre år (Nagelsmann har vært i stillingen siden 2023 og klarte heller ikke å nå finalen i EM og Nations League), er en forandring nødvendig. Og navnet de fleste nevner er... Jürgen Klopp, en av de mest respekterte trenerne som forlot Liverpool i 2024 for å jobbe for RedBull, men som det går rykter om at han kan vende tilbake til trenerjobben.

Hvis Klopp tidligere alltid ble koblet til Real Madrid, vil han nå bli koblet til det tyske landslaget. «Jeg tror 99 % av Tyskland gjerne vil ha Klopp i trenerstolen; han representerer alt de trenger akkurat nå – energi, lidenskap, urokkelighet», sa den tidligere tyske landslagsspilleren Robert Huth til TalkSport. «Det er uunngåelig at Nagelsmann vil forlate stillingen, og jeg tror Klopp vil ta den uten tvil; han er elsket av så å si alle».

Klopp kommenterte Tahs mål som ble underkjent av VAR, og sammenlignet det med «60 % av Arsenals mål»

Foreløpig bidrar Klopp også som fotballkommentator, og selvfølgelig snakket han om Tysklands nederlag, der han var kritisk til at VAR underkjente målet hans på grunn av en foul mot den paraguayanske målvakten som hindret ham i situasjonen. «Hvis målet er ulovlig, blir ikke Arsenal engelske mestere», sa Klopp til Magenta TV. «De har scoret 60 prosent av målene sine på den måten.»

Og da han ble spurt om sin mulige fremtid som tysk landslagstrener, svarte han ganske enkelt: «Jeg har ikke tenkt på det ennå. Jeg forstår at navnet mitt blir nevnt nå. Men det er ikke riktig tidspunkt å snakke om det» (via AS).