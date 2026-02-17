Jürgen Klopp skal ha blitt kontaktet av Chelsea og Manchester United, men klubbene benekter det

HQ

Tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp ble på et tidspunkt kontaktet av Chelsea og Manchester United, i hvert fall ifølge Marc Kosicke, Klopps agent, som avslørte det i et intervju med Transfermarkt, og sa at begge de engelske klubbene spurte Klopps representanter om den tyske manageren da han forlot Liverpool ved slutten av 2023/24-sesongen.

Begge klubbene har siden nektet for å ha tatt kontakt med Jürgen Klopp. Kosicke avslørte at Jürgen Klopp hadde gitt klar beskjed om at han ikke ville trene noen annen klubb i England. "Disse forespørslene fortsetter å komme. Han er ekstremt fornøyd med det han har oppnådd. Og det er fortsatt fantastisk å gå inn i historien som en av de få trenerne som kun har trent tre klubber og aldri har fått sparken."

Klopp bestemte seg for å pensjonere seg som trener etter at han forlot Liverpool i 2024, og begynte i Red Bull som Head of Global Soccer. Han blir imidlertid ofte satt i forbindelse med Real Madrid, spesielt etter at Xabi Alonso fikk sparken forrige måned. Den legendariske manageren sies å være på Real Madrids "radar", og Klopp er "fascinert" av Real Madrid, men det har aldri blitt noen avtale, og ryktene har kjølnet etter at Álvaro Arbeloa tok over roret i det spanske laget.