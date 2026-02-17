Jürgen Klopp skal ha blitt kontaktet av Chelsea og Manchester United, men klubbene benekter det
Jürgen Klopp sa at han aldri ville trene en annen engelsk klubb enn Liverpool.
Tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp ble på et tidspunkt kontaktet av Chelsea og Manchester United, i hvert fall ifølge Marc Kosicke, Klopps agent, som avslørte det i et intervju med Transfermarkt, og sa at begge de engelske klubbene spurte Klopps representanter om den tyske manageren da han forlot Liverpool ved slutten av 2023/24-sesongen.
Begge klubbene har siden nektet for å ha tatt kontakt med Jürgen Klopp. Kosicke avslørte at Jürgen Klopp hadde gitt klar beskjed om at han ikke ville trene noen annen klubb i England. "Disse forespørslene fortsetter å komme. Han er ekstremt fornøyd med det han har oppnådd. Og det er fortsatt fantastisk å gå inn i historien som en av de få trenerne som kun har trent tre klubber og aldri har fått sparken."
Klopp bestemte seg for å pensjonere seg som trener etter at han forlot Liverpool i 2024, og begynte i Red Bull som Head of Global Soccer. Han blir imidlertid ofte satt i forbindelse med Real Madrid, spesielt etter at Xabi Alonso fikk sparken forrige måned. Den legendariske manageren sies å være på Real Madrids "radar", og Klopp er "fascinert" av Real Madrid, men det har aldri blitt noen avtale, og ryktene har kjølnet etter at Álvaro Arbeloa tok over roret i det spanske laget.