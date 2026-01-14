Jürgen Klopp synes synd på Xabi Alonso, og ryktes igjen til Real Madrid

HQ

Umiddelbart etter at Xabi Alonso fikk sparken som hovedtrener i Real Madrid, annonserte den spanske klubben Álvaro Arbeloa, tidligere spiller og trener for ungdoms- og reservelagene siden 2020, som ny hovedtrener. De spesifiserte imidlertid ikke hvor lenge... og Jürgen Klopp lytter angivelig.

Dersom Real Madrid ønsket å hente en mer erfaren manager (eller noen med mer stamtavle), ville Jürgen Klopp "vurdere det seriøst", skriver Sky Germany. Den tyske manageren er en av de mest respekterte managerne de siste to tiårene, og ledet Borussia Dortmund til de to siste Bundesliga-titlene i 2011 og 2012, og som kjent ledet han Liverpool mellom 2015 og 2024, hvor han ledet dem til én Premier League-tittel, én Champions League-tittel og to andre Champions League-finaler... tapt for Real Madrid.

Klopp ble intervjuet i ServusTV i Tyskland, og sa at ingen har kontaktet ham: "Telefonen min ringte faktisk - men ikke fra Madrid. Det var imidlertid noen få personer som følte at de måtte ta det opp med meg."

Klopp legger til at han synes synd på Alonso. "Når du kommer inn etter en legende og en utrolig suksessrik trener som Carlo Ancelotti, som hadde en veldig spesifikk måte å styre lagene sine på, og så forsøker å innføre nye regler, har det nå vist seg å være for vanskelig. Jeg synes virkelig synd på ham, for jeg anser ham som en stor trener."

Arbeloa har jobbet siden 2020 i ungdomslagene, og ble denne sesongen forfremmet til Real Madrid Castilla, B-laget. Ettersom han fortsatt har kontrakt med klubben, er det sannsynlig at Arbeloa vil returnere til Castilla dersom Klopp eller noen andre skulle komme til klubben.

Klopp jobber for tiden som Head of Global Soccer for Red Bull GmbH, og har pensjonert seg som trener etter at han forlot Liverpool, men dette er ikke første gang Klopp ryktes til Los Blancos: Hvis det er noe lag som kan overbevise ham om å komme ut av trenerpensjonen, så er det Real Madrid.

Tror du Arbeloa vil fullføre sesongen med Real Madrid, eller vil noen andre komme?